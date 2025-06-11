Diken

Yaramazlara biraz batar!

Macron: 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

France 2 kanalına konuşan Fransa cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği’nin (AB) tamamında sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmek gerektiğini söyledi.


Sosyal medyanın çocuklarca kullanımına yaş sınırı getirmek için AB’nin çalışmalarının birkaç ay içinde sonuçlanmasını umduğunu belirten 48 yaşındaki siyasetçi, adım atmak için birliği beklemeyeceklerini duyurdu.

Macron “15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız” dedi.

Fransa liderinin açıklaması Fransa’da bir ortaokul öğrencisinin okul çalışanını bıçaklayarak öldürmesinden sonra geldi.

Fransa’da 2023’ten bu yana 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına kaydolması veli iznine bağlı. Bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturması zorunlu.

Macron uçaktan inerken eşinden tokat yedi: Elysee yalanladı

Stephen Fry: ‘Sosyal medya dünyayı değiştirebilir’ diyen bir aptaldım

Çocukların sosyal medya kullanımı: 13 yaşa kadar kısıtlama geliyor

Ulaştırma Bakanı: 16 yaşın altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

SON HABERLER

Suriye'de kadınlara plajda mayo yasaklandı

Suriye geçici hükümeti genelge yayınladı: “Kadınların halka açık plajlarda burkini (vücudu tamamen örten bikini) veya tesettürlü mayo giymesi zorunludur. Erkeklerin deniz hariç göğsü açık dolaşması yasaktır.”

Küresel rezervler: Altın, avroyu geçti

Altın, resmi küresel rezerv payında Avrupa Birliği’ne (AB) üye 20 ülkenin tek para birimi avroyu geride bıraktı. Avro, dolardan sonra dünyanın en önemli ikinci rezerv varlığıydı.