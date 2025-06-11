Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız” dedi.

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France 2 kanalına konuşan Fransa cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği’nin (AB) tamamında sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmek gerektiğini söyledi.

Sosyal medyanın çocuklarca kullanımına yaş sınırı getirmek için AB’nin çalışmalarının birkaç ay içinde sonuçlanmasını umduğunu belirten 48 yaşındaki siyasetçi, adım atmak için birliği beklemeyeceklerini duyurdu.

Macron “15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız” dedi.

Fransa liderinin açıklaması Fransa’da bir ortaokul öğrencisinin okul çalışanını bıçaklayarak öldürmesinden sonra geldi.

Fransa’da 2023’ten bu yana 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına kaydolması veli iznine bağlı. Bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturması zorunlu.