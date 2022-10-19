MacKenzie Scott’tan rekor bağış

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski karısı MacKenzie Scott, genç kızlar için çalışan bir sivil toplum kuruluşuna 84 milyon 500 bin dolar (1,5 milyar lira) bağışta bulundu. Bu, kurumun 110 yıllık tarihinde tek seferde aldığı en büyük bağış.

Girl Scout MacKenzie’den 84,5 milyon dolar aldı

Dünyanın en cömert hayırseverleri arasında gösterilen MacKenzie Scott, ABD’de ve ülke dışında yaşayan Amerikalı genç kızlara yardım amacıyla kurulan ‘Girl Scouts of the USA’ (ABD’nin İzci Kızları) kuruluşuna 84 milyon 500 bin dolar bağışta bulundu.

Yaklaşık 1,5 milyar lira eden gelen para, yeni yeni programlar oluşturmak için kullanılacak.