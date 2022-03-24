Mackenzie Scott dokuz ayda 3,8 milyar dolar bağışladı

Mackenzie Scott hazirandan bu yana 3,8 milyar dolardan (56,3 milyar lira) fazla bağışladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi Scott, geçen dokuz ayda ekibiyle farklı topluluklardan yeterince temsil edilmeyen gruplara yardım için 465 organizasyona bağışta bulunduklarını belirtti.

Yardımsever milyarder, bağışların cinsel sağlık alanında çalışan Planned Parenthood’un yanısıra risk altındaki çocuklara, azınlık ve sığınmacılara yardım eden organizasyonlara yönelik olduğunu söyledi.

Son olarak Mackenzie ihtiyaç sahiplerine ulaşılabilir evler sağlamayı amaçlayan ABD merkezli uluslararası yardım organizasyonu Habitat for Humanity’ye 436 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre tahmini net varlığı 55 milyar dolar olan Scott, hayırsever davranışları ve kuruluşlara sürpriz bağışlarıyla tanınıyor.