Macaristan, Rus gazını rubleyle alacak

Rus gazından vazgeçmeyi göze alamayan Macaristan, rubleyle gaz satın almaya olumlu karşılık verdi.

Rus gazının ‘dost olmayan ülkelere‘ (yaptırım uygulayan) satışında rubleyle ödenmesine yönelik yeni sistem 1 Nisan’da devreye girmişti. Buna göre, Rus gazı alan ilgili ülkeler, Gazprombank’tan hesap açarak ödemeleri bu bankaya yaptıktan sonra söz konusu fonlar Moskova Borsası’nda rubleye çevrilecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmaya hazır olduklarını ve teknik detaylar üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Macaristan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana Moskova’ya enerji yaptırımlarını desteklemedi. Orban, 8 Mart’taki açıklamasında, ülkesinin Rusya’ya petrol ve doğalgaz ithalatını kapsayacak olası yaptırımlara karşı olduğunu duyurmuştu.

Doğalgaz tüketimi yıllık ortalama 10 milyar metreküp olan Macaristan, gaz ihtiyacının nerdeyse yarısını Rusya’dan karşılıyor.

Batılı hükümetler karşı çıkıyor

Batılı şirketler ve hükümetler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarının ardından gaz tedarik sözleşmelerini başka bir para birimiyle değiştirmeye yönelik her türlü adımı reddetmişti.

Şu ana kadar Almanya ve Fransa ödemelerin avro cinsinden yapılmaya devam edileceğini, Slovakya ve Letonya, Rusya’nın gaz ödeme taleplerine karşı Avrupa Birliği’yle birlikte hareket edeceklerini duyurdu.

Avusturya hükümeti, avro veya dolar dışında herhangi bir para biriminde ödeme yapmak için bir temel olmadığını kaydederken, Litvanya’ysa hiç Rus gazını ithal etmeyeceğini açıkladı.