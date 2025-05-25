Mabel Matiz ODTÜ'de sahne aldı

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) sahne aldı.

ODTÜ 36’ncı bahar şenliği bu sene Devrim Stadyumu’nda yapıldı.

22-24 Mayıs arasındaki etkinliklerde Matiz, ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrencilerin davetiyle gönüllü olarak konser verdi.

ODTÜ’lü öğrencilerle birlikte tüm şarkılarını seslendiren sanatçı, ‘Gök Mavi’ şarkısıyla büyük alkış aldı. Konseri 30 binden fazla öğrenci izledi.

Bizim şenliğimiz burada başlar, devrim, eylem, dram ve gülmece var 🧡

36. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği programını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz! 🙌🏻

*Devrim Yürüyüşü saati değişebilir. pic.twitter.com/WKWcR3O0LD