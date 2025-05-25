Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mabel Matiz ODTÜ'de sahne aldı

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) sahne aldı.

Fotoğraf: Mabel Matiz

ODTÜ 36’ncı bahar şenliği bu sene Devrim Stadyumu’nda yapıldı.


22-24 Mayıs arasındaki etkinliklerde Matiz, ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrencilerin davetiyle gönüllü olarak konser verdi.

ODTÜ’lü öğrencilerle birlikte tüm şarkılarını seslendiren sanatçı, ‘Gök Mavi’ şarkısıyla büyük alkış aldı. Konseri 30 binden fazla öğrenci izledi.

Mabel Matiz’den yeni şarkı: Beyazıt’ta yıkılır bi’ barikat, geliyor devrim…

Mabel Matiz’den eski yapımcısına dava: Hayatımın en önemli hak mücadelesi

SON HABERLER

Erdoğan 70 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sözleri nedeniyle açılan davada 70 bin lira manevi tazminat kazandı.