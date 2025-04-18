Mabel Matiz'den yeni şarkı: Beyazıt'ta yıkılır bi' barikat, geliyor devrim…

Şarkıcı Mabel Matiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde yıkılan barikat için bir şarkı yaptı: “Beyazıt’ta yıkılır bi barikat, Geliyo devrim, annem, uyuma kalk.”

Şarkının tanıtım görseli.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle başlayan eylemler birçok üniversiteye yayılmış. İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu Beyazıt’ta da öğrenciler polis barikatını yıkarak İBB’nin bulunduğu Saraçhane’ye yürümüştü.

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) günlerce süren eylemlerde birçok öğrenci gözaltına alınmıştı.

Matiz’in bugün yayınladığı, Beyazıt ve ODTÜ özelinde öğrenci eylemlerine atıf yaparak yazdığı şarkının sözleri şöyle:

Beyazıt’ta yıkılır bi’ barikat

Geliyo devrim, annem, uyuma kalk

‘Bu çocuklar bi’ harika” diyorum

Bu zeka için vermeli zekât

Beyazıt’ta başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah

Kaçtım geldim yollar hep örülü

Al beni kollarına al asi gülüm

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır vermem

ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var

Bunca filizin ortak bi’ düşü var

Yok armut piş ağzıma düşü ver

‘Geri alıcaz hayatı’ diyo’ sokak



Vişnelik’de başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah, görürüm inşallah



Kaçtım, geldim, yollar hep örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır, vermem

Kaçtım, geldim, yollar hеp örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyetten dе hürüm

O benim yazgımdır, vermem

O benim çizgimdir, kırmızı



Özgürlük çalgımdır, susmaz

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim çizgimdir, kırmızı

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim damarımda akarken

Kim ona zincir vuracakmış