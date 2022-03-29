Mabel Matiz’den eski yapımcısına dava: Hayatımın en önemli hak mücadelesi

Şarkıcı Mabel Matiz’in, eski yapımcısı Engin Akıncı’ya açtığı davanın ilk duruşması görüldü.

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AA’nın haberine göre Mabel Matiz adıyla tanınan Fatih Karaca, avukatı aracılığıyla dört albüm ve iki single çalışmasının gelirinin kendisine ödenmediği ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla eski yapımcısı Akıncı’ya, yasal haklarının iade edilmesi için dava açmıştı.

İstanbul 4’üncü Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde kapalı oturumda görülen duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Yayın yasağı getirilen duruşmanın ertelendiği öğrenildi.

‘Taleplerimiz açısından sektörde açılan ilk dava’

Mabel Matiz, avukatı Eda Salman’la duruşma öncesi açıklamasında davayı ‘hayatımın en önemli hak mücadelesi‘ diye nitelendirdi.

Matiz şunları kaydetti: “Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler, icracılar, müzik üreticileri için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren bir emsal dava. Taleplerimiz açısından sektörde açılan ilk dava. Konuyla ilgili daha önce basına çıkmış haberler var, çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım.”

Uzun süredir teliflerden geri dönüş alamadığını belirten Matiz, uzun yılları bağlayıcı bir sözleşme imzaladığını ifade etti.

Matiz’in avukatı Salman da taleplerinin sektörün dinamiklerini etkileyeceğini ifade ederek “Sanatçılar haklarını çok fazla elde edemedikleri için, sektörde öncü olacağımızı düşündüğümüz bu davayı açtık” dedi.