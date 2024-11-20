M çiçeği virüsü: Bir yaş üstüne uygun aşı geliştirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsüne karşı geliştirilen ‘LC16m8’ aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. Bu, bir yaş üstü çocuklar için listenen ilk aşı oldu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı Japonya’daki KM Biologics tarafından geliştirilen ve üretilen ‘LC16m8’ aşısını acil kullanım için onayladığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kararı X hesabından duyurdu:

DSÖ, mpox’a karşı ‘LC16m8’ aşısını acil kullanım listesine ekledi. Bu, salgın ortamlarındaki bir yaş üstü çocuklar için listenen ilk aşı.

Virüs yayılmaya devam ederken, bu özellikle çocukları korumak için hayati bir adım. Son iki ayda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki bütün M çiçeği vakalarının yarısı 12 yaş altındaki çocuklardı.

Bu yıl vaka şüphelisi kişi sayısı 40 bini aştı ve bin 1200 ölüm bildirildi. Burundi ve Uganda’daki salgınlar genişliyor. 22 Kasım’da epidemiyolojik durumu ve devam eden çalışmaları incelemek üzere Mpox Acil Durum Komitesi’ni yeniden toplayacağım.”

DSÖ, 13 Eylül’de M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının Bavarian Nordic’in ürettiği ‘MVA-BN’ olduğunu duyurmuştu.

DSÖ, ‘maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)’ ifadesini, 2022’de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos’ta DSÖ tarafından ‘uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu’ olarak ilan edilmişti.