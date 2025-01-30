Lübnan'da hükümet 'siyasi partisiz' kurulacak

Lübnan’da hükümet kurmak için görevlendirilen Nevvaf Selam, kabinede siyasi partilere mensup bakanların bulunmayacağını duyurdu.

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Selam, başkent Beyrut’un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn’la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

“Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrasında aldığı kararlardan geri adım atmayacağını” belirten Selam, yaşanan zorluklara rağmen Lübnan’da yakında hükümetin kurulacağını söyledi.

Hükümetin kurulmasıyla birlikte Arap dünyasının ve uluslararası toplumun Lübnan’a olan desteğinin sağlanacağını vurgulayan Selam, “Hiçbir bakanlık herhangi bir gruba ait değildir, hiçbir gruba yasak bir bakanlık yoktur” ve şöyle devam etti:

“Bakanlar milletvekillerinden ayrı olacak, belediye ve parlamento seçimlerindeki adaylar hükümette yer almayacak ve hiçbir partinin temsil edilmediği ulusal yetkilere sahip bir hükümet kurulacak.”

Lübnan’da iki yıldan fazla süren siyasi krizden sonra 9 Ocak’ta Joseph Avn ülkenin 14’üncü cumhurbaşkanı seçilmişti. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) başkanlığı görevini yürüten Selam’se 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılmasıyla hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam’ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi’nin son dört hükümette olduğu gibi Maliye Bakanlığı için ısrar ettiği belirtiliyor.