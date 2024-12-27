Legoland, Madame Tussauds ve Sea Life İstanbul kalıcı olarak kapanıyor

Legoland, Madame Tussauds ve Sea Life İstanbul 1 Ocak 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapanacağını duyurdu.

Britanya merkezli Merlin Entertainments’a bağlı Legoland, Madame Tussauds ve Sea Life Türkiye’den çekilme kararı aldı.

Etkinlik merkezlerinin son ziyaret gününün 31 Aralık 2024 olacağı belirtilirken çevrimiçi rezervasyonların sona erdiği duyuruldu.

Yıllık üyelik kartı olanlar e-postayla bilgilendirilecek.

Madame Tussauds İstanbul’un internet sitesindeki açıklama şöyle:

“Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra Madame Tussauds Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi.

Madame Tussauds Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen IstanbulAttractions@merlinentertainments.biz adresinden bizimle iletişime geçin.”