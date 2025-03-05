LeBron James, NBA'de 50 bin sayıyı geçen ilk oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers’ın New Orleans Pelicans’ı 136-115 yendiği maçta LeBron James, attığı 34 sayıyla toplamda (normal sezon ve play-off) 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu.

LeBron James. Fotoğraf: Los Angeles Lakers / X

NBA’e dokuz maçla devam edildi. Lakers, konuk ettiği Pelicans’ı 21 sayı farkla yenerek galibiyet serisini yedi maça çıkardı.

LeBron James, karşılaşmada kaydettiği 34 sayıyla NBA kariyerinde toplamda 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak yeni bir rekora imza attı.

Lakers’ta Luka Doncic’se 30 sayı, 15 asist ve 8 ribauntla oynadı ve Lakers tarihinde bir maçta 30 ve üstü sayı atan, 15 ve üstü asist yapan dördüncü oyuncu oldu.

Pelicans’taysa Zion Williamson’ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Gecenin sonuçları şöyle: