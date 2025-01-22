LeBron James tarihe geçti: 40 yaşından sonra 'triple-double' yapan ikinci oyuncu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Washington Wizards’a karşı 111-88 kazanılan maçta yaptığı ‘triple-double’la bir kez daha tarihe geçti. James, 40 yaşından sonra bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

LeBron James. Fotoğraf: @lakers / X

Wizards’ı ağırlayan Lakers, LeBron James’in 21 sayı, 10 ribaunt, 13 asist ve Anthony Davis’in 29 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla sezonun 23’üncü galibiyetine ulaştı.

LeBron James (40 yaş, 23 gün), Karl Malone’un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra ‘triple-double’ yapan ikinci oyuncu oldu.

James bu sezon dokuz, kariyerindeyse 121’inci kez ‘triple-double’lık performans sergiledi.

Ayrıca 2 bin 309 top çalmaya ulaşan tecrübeli basketbolcu, Scottie Pippen’ı (2 bin 307) geride bırakarak NBA’de tüm zamanların top çalma istatistiğinde 7’nci sıraya yükseldi.

NBA’de gecenin sonuçlarıysa şöyle: