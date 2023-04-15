Basketbolun en büyüğü kim: LeBron James diyenler buraya

ABD’de NBA Play-off’lar başlarken iki ay önce tüm zamanların en yüksek skor rekorunu kıran LeBron James hakkında bildiklerimizi hatırlayalım, bilmediklerimizi öğrenelim.

Basketbol severlerin en büyük zevklerinden biridir: İki gruba ayrılır, ‘Michael Jordan mı daha büyük LeBron James mi’ sorusu üzerinden tatlı tatlı atışılır.

Kabul edelim bu sorunun kesin bir cevabı yok. 60 yaşındaki Michael Jordan gerçek bir efsane. 38 yaşındaki LeBron James ise bugün başlayan NBA (National Basketbol Association) ligini 20 senedir şölene dönüştüren bir yıldız.

QZ dergisi LeBron James hakkında bildiklerimizi hatırlatıyor, bilmediklerimizi anlatıyor.

NBA’de tüm zamanların skor rekortmeni olan LeBron James, Ohio eyaletinin Akron şehrindeki lise öğrenciliği yıllarından beri spor dergilerine kapak olan yıldız basketbolcu.

Aynı zamanda çok başarılı bir iş adamı, gişe rekorları kıran bir Hollywood filminin yıldızı ve kimilerine göre ‘tüm zamanların en büyük’ basketbol oyuncusu.

Saha dışında bir spor ajansı ve bir prodüksiyon şirketi üzerinden milyar dolarlık bir servetin sahibi.

LeBron James Aile Vakfı aracılığıyla hayır kurumlarına 100 milyon doların üzerinde bağışta bulunurken büyüdüğü şehri de unutmadı, Akron’da bir okul açtı.

Sayılarla LeBron James

Olimpiyatlarda 2 altın, 1 bronz madalyası var.

4 kez NBA En Değerli Oyuncu (EDO) ödülünü aldı.

19 kez NBA All-Star’a seçildi, 3 kez NBA All-Star’da EDO oldu. (Kobe Bryant’ın 4 EDO ödülü var)

Nike tarafından üretilen LeBron James imzalı basketbol ayakkabısı sayısı 18.

150 milyon Instagram takipçisi var ki bu sayı Stephen Curry’nin üç katı.

Net servetinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bunun kabaca 430 milyon doları NBA maaşından geliyor.

Biliyor muydunuz?

* Aslında solak olan LeBron, şutlarını sağ eliyle atıyor. Neden dersiniz? Çünkü şut atmayı çocukluk idolü ve en sevdiği oyuncu Michael Jordan’ı izleyerek geliştirdi.

* LeBron harika bir yüzücü. NBA oyuncusu arkadaşı Carmelo Anthony’yi Bahamalar’da boğulmaktan kurtarmışlığı bile var.

* 18 yaşındaki oğlu Bronny James de bir basketbolcu. LeBron, oğluyla birlikte bir NBA takımında oynamak istiyor.

* LeBron, futbol takımı Liverpool’un bir kısmının sahibi. Buradan 44 milyon dolar kazandı.

20 yıllık NBA kariyerinin dönüm noktaları

NBA’deki ilk takımı Cleveland Cavaliers

26 Haziran 2003: Doğduğu Cleveland eyaletinin takımı Cavaliers, NBA seçmelerinde LeBron’u seçti.

21 Nisan 2004: NBA’deki ilk yılında 20.9 sayı, 5.9 asist ve 5.5 ribaund gibi akıllara durgunluk veren bir sezon istatistiği çıkararak ‘Yılın Çaylağı’ ödülünü kazandı.

2 Haziran 2007: Cavaliers takımını NBA finallerine taşıdı.

6 Mayıs 2009: Maç başına 30 sayıyla ligde lider olduktan sonra ilk En Değerli Oyuncu ödülünü kazandı.

Miami Heat formasıyla

8 Temmuz 2010: Miami Heat’e katılmak için Cleveland Cavaliers’tan ayrıldığını duyurdu. Ohio’lular buna çok kızdı ve formasını toplu halde ateşe verdi.

21 Haziran 2012: Miami Heat, NBA Finallerinde Oklahoma City Thunder’ı yenerek LeBron’a ilk şampiyonluğunu getirdi.

20 Haziran 2013: Miami Heat, San Antonio Spurs’u yenerek finallere çıktı.

11 Temmuz 2014: Cleveland Cavaliers’a döneceğini duyurdu ve memleketinde bir şampiyonluk kazanma sözü verdi. 2016’da sözünü tutarak Cavaliers’ı şampiyon yaptı.

Fotoğraf: Reuters

1 Temmuz 2018: LeBron, Cleveland Cavaliers’tan ikinci kez ayrıldı, bu dafe Los Angeles Lakers’a gitti. Ancak 2016’da takıma verdiği şampiyonluk sözünü tuttuğu için taraftarlar bu sefer tepki göstermedi.

11 Ekim 2020: Covid pandemisi sırasında Lakers’ı zafere taşıyarak dördüncü şampiyonluğunu kazandı.

8 Şubat 2023: Tüm zamanların NBA sayı rekorunu Kareem Abdul-Jabbar’dan aldı.