LeBron James rekor kırdı

LeBron James, Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 39 bin sayıyı geçerek rekor kırdı.

Fotoğraf: AA

LeBron James’li Los Angeles Lakers, Utah Jazz’ı 32 sayı farkla 131-99 mağlup etti.

Karşılaşmayı 17 sayı, yedi ribaunt, dokuz asistle tamamlayan 38 yaşındaki James, 2 bin 291 üç sayılık atışa ulaşarak Vince Carter’ı geçti ve tüm zamanların en çok üçlük atan yedinci oyuncusu oldu.

Lakers’ta Anthony Davis 26 sayı, 16 ribaunt, D’Angelo Russell 20 sayı, sekiz asistle maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’in 18 sayı, altı ribaunt, bir asistlik performans sergilediği Jazz’da, John Collins 15 sayı, dört ribaunt, Collin Sexton 14 sayı, üç ribaunt, dört asistlik katkı sağladı.

Bir maçta 309 sayı

Gecenin öne çıkan diğer mücadelesinde Indiana Pacers, Atlanta Hawks’ı 157-152 mağlup etti. İki takımın toplam 309 sayıyı ulaştığı mücadele, normal sezonda son 32 yılın en çok sayı üretilen maçı olarak tarihe geçti.