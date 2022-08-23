Lavrov, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü: Türkiye’nin yeni bir operasyonu kabul edilemez

Rusya’nın başkenti Moskova’da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdat’la görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin olası bir yeni operasyonunu ‘kabul edilemez’ bulduklarını söyledi.

Fotoğraf: SANA

Hükümet, yeni bir operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtirken, bir taraftan da diplomatik girişimlerine hız vermişti. Uzmanlar ve basına konuşan kaynaklar bu kapsamda çeşitli tarihlerde ABD, Rusya ve İran’la görüşen Türkiye’nin operasyon için yeşil ışık alamadığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Soçi’deki görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a operasyon yerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la diyaloğa girmeyi tavsiye ettiği belirtiliyordu. Hem Erdoğan’ndan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan bu tavsiyeye uygun mesajlar gelirken Rusya’dan yeni bir açıklama geldi.

‘Önlemek için görüşmek istiyoruz’

Reuters’ın haberine göre Moskova’da Mikdat’ı ağırlayan Lavrov, görüşme sonrası açıklamasında Türkiye’nin olası yeni operasyonunun ‘kabul edilemez’ olacağını söyledi. Lavrov ayrıca Rusya ve Suriye’nin ‘yeni bir askeri operasyonu önlemek’ için Türkiye’yle görüşmek istediğini söyledi.

Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre Mikdat da açıklamasında “Suriye’nin içişlerine herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz. Krizin de siyasi olarak çözülmesi zorunluluğunu vurguluyoruz” dedi.

Çavuşoğlu: Birbirine zıt ülkelerin hepsi karşı çıkıyor

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün katıldığı Haber Global’in programında, olası operasyonlarına birbirine zıt ülkelerin karşı çıktığını belirterek şunları söyledi: ”Çok ilginçtir, PKK/YPG’ye yönelik bir operasyonumuza birbirine tamamen zıt olan, birbirine karşı olan ülkelerin hepsi karşı çıkıyor. İran da karşı çıkıyor, ABD de karşı çıkıyor. İran karşı çıkıyor, İsrail de karşı çıkıyor. Rejim de karşı çıkıyor, Rusya da karşı çıkıyor.”