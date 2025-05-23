'Lahmacun pahalı' iddiasına başkan tepkili: Bodrum turizmini baltalamak için

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ‘Lahmacun pahalı’ iddiasına “Bodrum turizmini baltalamak için” diyerek karşı çıktı.

Tamer Mandalinci. Fotoğraf: Bodrum Belediyesi

Muğla’nın turistik ilçesi sezonu ‘fahiş Lahmacun fiyatı’ tartışmasıyla açtı.

Hürriyet’in haberine göre ilçede lahmacun fiyatının 2 bin 500 liraya vardığı iddiasına “Bodrum turizmini baltalamak için” diye karşılık veren belediye başkanı şunları söyledi:

“Yurt dışına açılan bir et firmamız var, altın varakla sunum yapıyor. Siz de lahmacunu altın varakla sunum yapın, 2 bin 500 liraya değil 2 bin 500 dolara yersiniz o lahmacunu.

Bodrum turizminin zarar görmesini isteyen kesimler tarafından ortaya atılıyor. Daha pide fırınlarına odun atılmadı, odun ateşi yanmadı lahmacun fiyatı konuşulmaya başlandı.

2 bin 500 liraya lahmacun bir iki yer hariç, ki oraya da gitmek sizin tercihiniz, siz orada lahmacunu satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyete, o çatal bıçağı kullanma hürriyeti, o manzarada o lüksü yaşama hürriyetini satın alıyorsunuz.”

Mandalinci daha önce de sosyal medya ve medyada çokça konuşulan iddiaya ilişkin şunları söylemişti: “Dünyanın güneşi, denizi, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle kabul gören bu hazine kentinin, Anadolu kültürünün lezzetlerinden ‘lahmacun’ ve lahmacun fiyatlarıyla anılması bizim olduğu kadar, memleketin de kalbini kıran bir demodelik içeriyor. Bodrum’da, lahmacun da elbette sevilen tatlarımızdan biri olacak ama Bodrum asla lahmacundan ibaret olmayacaktır.”