Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar dolayısıyla hasar gören çatıdan düşerek ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Muallimköy Mahallesinde bulunan bir işyerinde çalışan Y.G., kuvvetli rüzgardan zarar gören çatıya çıktı.
Rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek çatıdan düşen Y.G., yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.
Kurtarılamayan Y.G’nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.