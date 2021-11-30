Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar dolayısıyla hasar gören çatıdan düşerek ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA’nın haberine göre Muallimköy Mahallesinde bulunan bir işyerinde çalışan Y.G., kuvvetli rüzgardan zarar gören çatıya çıktı.


Rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek çatıdan düşen Y.G., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

Kurtarılamayan Y.G’nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

İstanbul’da RO-RO gemisini fırtına vurdu

İstanbul’da fırtına bitene kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak

Fırtına sosyal medyanın gündeminde: ‘Gördüğünüz gibi İstanbul depreme hazır’

Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek

İstanbul’da fırtına: Hızı 129 kilometreye ulaştı, dört kişi hayatını kaybetti

SON HABERLER

‘Faiz aşağı, faiz yukarı’: Gerilimler, görevden almalar ve olağanüstü artışlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları artık Türk ekonomisinin kronik sorunlarından biri. Uzun süredir Merkez Bankası başkanları ile faiz kavgasına giren Erdoğan, 2018 yılından sonra aldığı yetkilerle ise hızlı bir şekilde başkanları görevden almaya başladı. Erdoğan, iktidarı süresinde hep yüksek faize karşı olduğunu söylese de toplamda beş kez olağanüstü faiz artışlarına gidildi. Faiz çekişmesinde en çok kaybeden ise hep TL ve alım gücü oldu.

Yemeksepeti’ne ‘veri hırsızlığı’ incelemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti’yle ilgili resen inceleme başlattı. Şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklaması da incelenecek.