İstanbul’da RO-RO gemisini fırtına vurdu

İstanbul Boğazı’nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi, fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.
AA’nın haberine göre Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı.
Su alan gemi batmaya başladı. Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.
Kentte dün etkili olan lodos nedeniyle dört kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.