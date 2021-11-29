İstanbul’da fırtına bitene kadar motorsiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da fırtına bitene kadar motorsiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Marmara Bölgesi’nde bugün etkili olan fırtınada dört kişi hayatını kaybederken en az 38 kişi yaralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saat 00.00-22.00 arasında etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00’ten tarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fırtına bitene kadar eve siparişlerin askıya alınması çağrısında bulunmuştu: “Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım.”