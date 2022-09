Kurum içi rapor sızdı: TikTok’a benzemek isteyen Instagram umduğunu bulamadı

Meta’nın raporuna göre kısa videolar konusunda TikTok’un yakaladığı başarıya yetişmek için Reels özelliğini kullanıcılarına sunan Instagram beklediğini bulamadı. Kullanıcılar Instagram’da orijinal içerik üretmek yerine TikTok’a yükledikleri videoları paylaşıyor.

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin kullanıcılarına sunduğu TikTok benzeri kısa video özelliği Reels‘ın geleceği üzerine çalışmaya devam ediyor. Şirketin konuyla ilgili hazırladığı rapor basına sızdı ve görünen o ki Meta’nın TikTok’a yetişmek için yapması gereken çok şey var.

The Wall Street Journal’ın yayınladığı habere göre, Instagram kullanıcıları günde 17.6 milyon saat Reels izliyor. Ancak bu oran TikTok kullanıcılarının her gün platformda harcadıkları 197.8 saatin onda birinden bile daha az.

Instagram içerik üretecek insan bulmakta zorlanıyor

Geçen ay yayınlanan Creators x Reels State of the Union 2022 başlıklı rapora göre Reels etkileşimleri dört hafta içinde yüzde 13,6 düştü; çoğu kullanıcı hiçbir etkileşimde bulunmuyor. Bunun öncelikli nedeni ise Instagram’ın içerik üretecek insan bulmakta zorlanması. Belgede, ABD’de yaklaşık 11 milyon içerik oluşturucunun platformda olduğu ancak bunların yalnızca yaklaşık 2,3 milyonunun veya yüzde 20,7’sinin her ay paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Meta’nın sözcüsü Devi Narasimhan, görüntüleme saatleriyle ilgili verilerin güncel ve küresel kapsamlı olmadığını belirtirken, güncel izlenme saati verilerini paylaşmayı reddetti.

Instagram’da TikTok içerikleri artıyor

Rapora göre Reels videolarının yaklaşık üçte biri başka bir platformda, genellikle TikTok’ta oluşturuluyor. Instagram Operasyon Direktörü Justin Osofsky, bu videolara olan teşvikleri azaltmak için onları daha küçük kitlelere gösterdiklerini ancak bu tarz içeriklerin artmaya devam ettiğini belirtti.