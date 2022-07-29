‘Instagram çok bozdu’ diyenlere iyi haber

Instagram Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi en popüler olanlar da dahil kullancılarını rahatsız eden bazı değişikliklerden geri adım atıyor.

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Fotoğraf ve video paylaşım platformu özellikle gençler arasında popüler video paylaşım uygulaması TikTok’u taklit etmekle suçlanmıştı.

Platform açıklamasında gönderilen tam ekran gösterildiği test amaçlı denenen özellikten vazgeçildiği duyuruldu.

Ayrıca kullancıların akışına takip etmediği hesaplardan videolar düşmesine neden olan algoritmasını ayar çekerek bu istenmeyen durumun azalmasını sağlayacak.

Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, Platformer’a verdiği röportajda değişikliklerde ilgili şunları söyledi: “Bu riski aldığımız için mutluyuz. Arada bir başarısız olmazsak yeterince büyük ve cesur düşünmüyoruz demektir. Ama kesinlikle büyük bir geri adım atamamız gerekiyor. Çok şey öğrendik.”

Son dönemde 1 milyarı aşkın kullanıcısı olan Instagram’ın bazı yeni özelliklerle ilgili rahatsızlıklar özellikle hafta başında Instagram’ın en çok takipçili hesapları tarafından dile getirilince gündeme gelmişti. En çok takipçisi olan üçüncü kişi Jenner ile kardeşi, en çok takipçili hesap sıralamasının yedincisi Kardashian “Instagram’mı yeniden Instagram yapın” mesajıyla tepki göstermişti.