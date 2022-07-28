‘Instagram çok bozdu’ diyenlere kötü haber: Bunlar daha iyi günleri

Instagram kullanıcıları ‘rahatsız’. Sebep, platformun videolara ağırlık verdiği için gittikçe daha çok TikTok’a benzemesi ve akışların yapay zeka tarafından belirlenmesi. Ancak yayın politikasını belirleyen bu şikayetleri dikkate alacak gibi görünmüyor, hatta durumun artarak devam edeceğini söylüyor.

Kim Kardashian (solda) ve Kylie Jenner ‘eski Instagram’ için açılan imza kampanyasına destek verdi

Bu hafta Instagram’ın ünlü kullanıcılarının isyanlarıyla geçti. Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi isimler, ‘Instagram’ın eskisi gibi olması’ için imza kampanyası başlatan @illumitati hesabına destek verdi.

Eski Instagram ‘tatlı anların’ fotoğraflarının paylaşıldığı bir sosyal medyaydı. Arkadaşlarınızın havalı tatil fotoğraflarının görür, en fazla biraz kıskançlık hissederdiniz. Olumsuz duygular uyandıracak başka bir durum yoktu.

TikTok videoları oyunu değiştirdi

Derken ‘sponsorlu’ videolar, geldi Instagram akışı ‘reklamlar’la doldu. Bunlar platformun kullanıcılara ‘tavsiye ettiği içerikler’di.

Sonra, TikTok’un popülerleşmesiyle video fotoğrafın yerine almaya başladı. ‘Reels’ adı altındaki kısa videolar karşınıza çıkmaya başladı.

1.2 milyardan fazla kullanıcı hesabının olduğu Instagram toplam internet kullanıcılarının yüzde 28’ini oluşturuyor. Bu hayli büyük bir rakam ve ‘eski Instagram’ı isteyenlerin sesi gittikçe daha yüksek çıkıyor.

Zuckerberg: Algoritma daha da etkili olacak

Kullanıcıların bu isteğine iki yetkili isimden cevap geldi. Platformun başındaki Adam Mosseri iki gün önce Twitter açıklamasında ‘kullanıcıların artık daha çok video ürettiğini ve videoları azaltmayacaklarını’ haber verdi. Takip edilmediği halde akışa düşen gönderileri de ‘insanların yeni şeyleri keşfetmelerine imkan sağlıyoruz‘ diyerek savundu.

Instagram’ın da çatısı altında bulunduğu Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg’in dün Facebook hesabından söyledikleri de bundan farklı değildi.

Zuckerberg, bugün Instagram’daki takip edilmeyen içeriklerin yapay zeka tarafından kullanıcıya uygun olarak seçildiğini söylüyor: “Bugün yapay zekanın belirlediği içerikler toplam içeriğin yüzde 15’ini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 30’dan fazlaya çıkarmayı planlıyoruz.“

Her iki ismin açıklamalarına bakılırsa ‘Instagram artık eskisi gibi’ olmayacak.