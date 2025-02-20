Kurultay soruşturması: 'Para trafiği' incelenecek

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu baro davasında yaptığı savunmada “Güncel olarak 67 bin avukatı bağrında barındıran bir kurumun temsilcisi olarak şahsım ve terör arasında bağlantı kurmak, kişiliğime yöneltilen en büyük hakarettir” dedi.