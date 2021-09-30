Kuraklık etkisi: Tunca Nehri dibi gördü!

Edirne’de bölgenin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri’nde kuralık nedeniyle dip görüldü.
Son yılların en düşük seviyesine ulaşan nehirde yer yer kum adacıkları oluştu. Nehrin bazı bölgelerinde zeminin su üstüne çıkmasıyla yürüyerek karşıdan karşıya geçilir duruma geldiği görüldü.
Taşkınlarla sürekli gündeme gelen Tunca Nehri’nde, DSİ Edirne 11’inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde debisi 4 metreküp/saniye olarak ölçülürken, son yılların en düşük seviyesi olduğu belirtildi.
Tunca Köprüsü mevkisinde ise yaşanan düşüş nedeniyle, nehrin yüzeyi yosun ve otlarla kaplanıp yeşile büründü.
Merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde yaşayan üretici Yener Keskin, “Debinin bu düşüşüyle birlikte önümüzdeki yıllarda tarım arazilerini sulamakta sorun yaşayacağımıza eminim” dedi.