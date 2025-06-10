KRT TV'de gazeteciler bir haftadır eylemde

KRT TV’de iki aylık maaş ve yemek ücretleri ödenmeyen gazeteciler bir haftadır eylemde.
KRT TV’de çalışan gazetecilerin 28 Mart’tan bu yana maaşları yatırılmadı ve üç aylık yemek kartı ücretleri de ödenmedi. Bunun üzerine çalışanlar 4 Haziran’da yayın durdurup iş bırakmıştı.
Kanalsa bir açıklamayla özür dilemiş, acil ödeme planı oluşturulduğunu duyurmuştu.
DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu’nun aktardığına göre 160’a yakın işçinin alacakları konusunda sıkıntı sürüyor.
Gazeteciler bugün de kanala sloganlarla girdi. DİSK Basın-İş’teki açıklama şöyle:
“KRT yönetimi taleplerimize kulak tıkadıkça direnişimiz de büyüyor. KRT kazanırsa hepimiz kazanırız!”
KRT'de çalışmaktan kaçınma hakkından yararlanan üyelerimiz direnişlerinin 7. gününde kanala sloganlarla giriş yaptı.— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 10, 2025
✊KRT yönetimi taleplerimize kulak tıkadıkça direnişimiz de büyüyor. KRT kazanırsa hepimiz kazanırız! pic.twitter.com/lFwgLB0wsH