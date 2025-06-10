KRT TV'de gazeteciler bir haftadır eylemde

KRT TV’de iki aylık maaş ve yemek ücretleri ödenmeyen gazeteciler bir haftadır eylemde.

Fotoğraf: DİSK Basın-İş / X

KRT TV’de çalışan gazetecilerin 28 Mart’tan bu yana maaşları yatırılmadı ve üç aylık yemek kartı ücretleri de ödenmedi. Bunun üzerine çalışanlar 4 Haziran’da yayın durdurup iş bırakmıştı.

Kanalsa bir açıklamayla özür dilemiş, acil ödeme planı oluşturulduğunu duyurmuştu.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu’nun aktardığına göre 160’a yakın işçinin alacakları konusunda sıkıntı sürüyor.

Gazeteciler bugün de kanala sloganlarla girdi. DİSK Basın-İş’teki açıklama şöyle:

“KRT yönetimi taleplerimize kulak tıkadıkça direnişimiz de büyüyor. KRT kazanırsa hepimiz kazanırız!”