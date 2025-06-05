Gazeteciler KRT'de nöbette: Taleplerini açıkladılar

KRT TV’de iki aydır maaş ve yemek ücretleri ödenmeyen gazeteciler iş bırakarak nöbet eylemine başladı: “Taleplerimizin makul bir takvim içerisinde amasız fakatsız yerine getirilmesini istiyoruz.”

Kanalsa bir açıklamayla özür diledi ve acil ödeme planı oluşturulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: @ibrhmvarli / X

Dün yayını durduran gazeteciler bugün KRT TV binası önünde taleplerini açıkladı.

ANKA‘nın aktardığına göre KRT emekçilerinden Fatih Yapıcı şu açıklamaları yaptı:

‘Uzlaşma talepleri reddedildi’

* Kanal çalışanlarının hesaplarına en son 28 Mart’ta maaş girişi olmuştur. Bugün 5 Haziran, yarın bayram. Tam üç adet yemek parası alacakları birikmiş çalışanların ve son olarak yemek kartları içindeki bakiyelerle birlikte bloke olmuştur.

* Ramazan inançlı olsun inançsız olsun insanlar için kutsaldır bu ülkede ama Ramazan boyunca da yemek kartlarına herhangi bir ücret yatırılmamış, insanlar Ramazan’da da yemek ücretlerini tahsil edememişlerdir.

* Bu ödeme ve muhatap alınmama krizi içerisinde hiçbir kusuru olmadan küçülme adı altında kanalla ilişkisi kesilen çalışma arkadaşlarımızın hiçbir hak edişleri, tazminatları değil sadece maaşları da taraflarına ödenmemiş çalışanların uzlaşma talepleri de kanal yönetimi tarafından reddedilmiştir.

* Bu sürdürülemez durumun düzeltilmesi adına ilgili yöneticiler vasıtasıyla kanal patronu Fırat Bozfırat’la görüşme talep edilmiş ancak dün geceye kadar bu talepler karşılanmamıştır.

* Gazetecilik, habercilik herhangi bir iş değildir. Her iş kendi içinde kendine göre kutsaldır. Ama gazetecilik entelektüel kapasite, politik birikim ve kamu yararı bilinciyle yapılması gereken özel bir iştir.

* Neredeyse her hemen her gün ülkenin gündemi olan yoksulluk haberi yapan KRT emekçileri kendi haklarını savunmaktan aciz hale düşürülmüş ve güvencesiz bırakılmışlardır.

‘Büyük aşağılama, değersizlik ve değersizleştirme’

* KRT çalışanları zam oranlarını hiçbir şekilde müzakere edememiş konuyla ilgili Fırat Bozfırat tarafından muhatap dahi alınmamış ve zam oranlarını maaşlarının hesabına yatmasıyla öğrenmişlerdir. Bu bir gazeteci için büyük bir aşağılamadır.

* KRT çalışanları olarak geçen 1,5 yılı özetlememiz için bir kelime seçmemiz istense en uygun kelime muhakkak ki değersizlik ve değersizleştirme olurdu. Kanal daha önce defalarca telaffuz ettiği ve yerine getirmediği ödeme günü sözlerine son olarak 4 Haziran’ı eklemiştir. Ancak bu tarihte herhangi bir ödeme yapılmadığı ve yapılmayacağı da ilan edilmiştir.

‘Kademeli işten çıkın’ denmiştir’

* Çalışanlara hak kaybı yaşamamaları ve işsizlik maaşı alabilmeleri için kanalı da yıkıma uğratmamaları adına kademeli işten çıkartma teklif edilmiştir. İki maaş, üç yemek parası alacağı olan çalışanlara “Kademeli işten çıkın” denmiştir.

‘Kabul edilemez teklif’

* Bu teklifin reddi ve işten kaçınma hakkının iş kanunu madde 34 kullanılmasıyla birlikte kanal patronu Fırat Bozfırat ilk defa çalışanlardan oluşan temsilcilerle muhatap olmuş ve sonrası ilgili yöneticiler aracılığıyla kanal emekçilerine 10-15 bin lira arası bayram harçlığı, 27 Haziran tarihli maaş ödemesi teklif edilmiştir. Bu teklif 4 Haziran gecesi yapıldı. Ayın sonu teklif edildi.

* 27 Haziran geldiğinde iki olan maaş ödemesi üçe, üç olan yemek parası ücreti de dörde çıkacaktır.

* KRT çalışanları olarak bu kabul edilemez ve güvenilemez tarihi reddetmiş ve bayram öncesi alın terimiz olan maaşlarımızın yatırılması talebimize yinelemiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu bir toplu sözleşme görüşmesi krizi değil. Buradaki insanlar emeklerinin karşılığı olan maaşlarının peşinde, yemek paralarının peşinde, burasının iyi anlaşılması gerekiyor.

* Şu saat itibarıyla vaat edilen 10-15 bin liralık bayram ödemesi de kimsenin hesabına yatırılmamıştır.

‘Direnişleri gayri ahlaki yöntemle kırılmak istenmiştir’

* Kanal yöneticileri tarafından dün bazı çalışanlara işten kaçınma hakkından feragat ve yayını sürdürme baskısı yapılmış ve KRT emekçilerinin hukuki temeli olan direnişleri gayri ahlaki bir yöntemle kırılmak istenmiştir.

* Ne tatmin edici bir maaş paketine ne tatmin edici bir kariyer yapma imkanına ne de en önemlisi askeri insani muameleye muhatap olmayan KRT emekçileri mesleklerini gazetecilik onuruyla sürdürebilmek, hak ettikleri maaşlarını ve yemek ücretlerini alabilmek, işten çıkarılan arkadaşlarının hukukunu savunmak ve kamunun doğru güvenilir haber alma hakkına sahip çıkmak için hukuki ve ahlaki sorumlulukları gereği mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığındadır.

Taleplerini açıkladılar: ‘Amasız fakatsız yerine getirilmeli’

Taleplerimizin makul bir takvim içerisinde amasız fakatsız yerine getirilmesini bekliyor ve istiyoruz:

28 Mart’ta bu yana yapılmayan maaş ve yemek ücreti ödemelerinin ivedi şekilde yapılsın.

Yemek kartı içerisinde bloke edilen yemek ücretleri ayrıca ödensin.

Maaş gecikmesi sonucu başta bankalara olan borcumuzun faiziyle birlikte karşılansın.

“Tazminatınız ödenecek” denerek çıkarılan arkadaşlarımızın ödemeleri mahkeme beklenmeden ödensin.

denerek çıkarılan arkadaşlarımızın ödemeleri mahkeme beklenmeden ödensin. Çalışanların iki aydır kendi imkanlarıyla karşıladığı yol ücretleri ödensin.

Kazanılmış tüm hakları verilsin.

Eksik sigorta primlerinin tam yatırılsın.

Haksız işten çıkarmalar yapılmasın.

KRT TV özür diledi: Kriz masası ve acil ödeme planı oluşturuldu

Öte yandan KRT TV açıklama yaparak KRT emekçileri, basın camiası ve izleyicilerden özür diledi.

Kanal süre önce el değiştirmişti.

Açıklamada yeniden yapılanma sürecinin öngörülemeyen finansal darboğaza sebep olduğu iddia edildi.

Devamında özetle şöyle dendi:

“Tüm çalışanların geriye dönük maaş ve yemek ücretlerinin ödenmesi için acil bir ödeme planı oluşturulmuştur.

İşten ayrılmış emekçilerin tazminatları öncelikli olarak ödenecek; bu konuda bağımsız bir denetim kurulu sürece dahil edilecektir.

Çalışan temsilcilerinin de yer alacağı kriz masası kurulmuştur.

Bu masa haftalık olarak rapor sunacak ve çalışanların doğrudan sürece katılımı sağlanacaktır.”