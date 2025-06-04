KRT TV'de maaşlar iki aydır yatırılmadı: Çalışanlar yayın durdurdu

Kültür Radyo Televizyon’undaki (KRT) çalışanların 28 Mart’tan bu yana maaşları yatırılmadı ve üç aylık yemek kartı ücretleri de ödenmedi.

Görsel: KRT TV

KRT TV çalışanları bir basın açıklaması yayınlayarak kanalın 2023 Ekim’inde el değiştirdiğini ve yeni sahibi Fırat Bozfırat yönetiminin çalışanların maaşlarını 28 Mart’tan bu yana ödemediğini duyurmuştu.

Açıklamada ödemelerin gecikmesinin adeta ‘vaka-i adiye’ hali aldığı ve durumu sorgulayan çalışanlarınsa devamlı işten atılmakla tehdit edildiği söylenmişti.

Çalışanlar ücretlerin ödenmemesi üzerine televizyonun ana kumanda merkezinde iş bıraktı. Yayınlar banttan dönüyor.

Kurumda çalışan gazeteci Merve Acıoğlu’nun X‘ten paylaştığı videoda kanal yönetiminin çalışanlarla konuşması için bir temsilci yolladığı görülüyor. Videoda temsilcinin “Ben sizi kandıramam ki daha fazla” dediği duyuluyor.

Öte yandan Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası da (DİSK Basın-İş) çalışanların mağduriyetine dair bir açıklama yayınladı.

Sendikanın açıklaması şöyle:

* KRT TV’de iki aydır çalışanların maaşları ödenmemekte, meslektaşlarımız çeşitli bahanelerle oyalanmaktadır. Kurumun firmaya olan borcu gerekçe gösterilerek yemek kartları da bloke edilmiş, çalışanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirilmiştir.

* Aralarında üyelerimizin de bulunduğu KRT emekçileri, bayrama çok zor koşullarda girmektedir. Bayram süresince dönüşümlü olarak izin kullanacağı bildirilen KRT çalışanları büyük bir belirsizlik içinde bırakılmıştır.

* Gazeteciler, emekçiler, bu belirsiz ve onur kırıcı koşullara mahkûm değildir. KRT, çalışanlara olan tüm borçlarını derhal ödemelidir. KRT yönetimine açıkça sesleniyoruz: Gazetecilerin emeğiyle ayakta duran bir kurum, çalışanlarının haklarını gasbederek varlığını sürdüremez. Emekçilerin alın teriyle ayakta duran her kurum, ilk olarak çalışanlarına karşı sorumludur.

* Kriz veya taşeron borcu gibi gerekçeler, çalışanların maaş ve sosyal haklarının gasbedilmesine kılıf olamaz. DİSK Basın-İş olarak, KRT çalışanlarının yanında olduğumuzu ve hak mücadelelerini sonuna kadar destekleyeceğimizi ilan ediyoruz.

* Medya patronları kendilerini yasalar karşısında güvende hissedebilirler ama unutmasınlar: Emekçilerin dayanışması, haklı mücadelesi ve örgütlü gücü karşısında hiçbir baskı kalıcı olamaz! KRT çalışanları yalnız değildir! Dayanışma yaşatır!

Bizler 2 aydır maaşları ödenmeyen KRT TV emekçileri.



Videoda açıkça görüldüğü üzere iş veren tarafı bizleri daha fazla "kandıramayacağını" itiraf etti. pic.twitter.com/iaCjab6pzN — Merve Acıoğlu (@mervee_us) June 4, 2025