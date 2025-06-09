KRT TV'de gazeteciler altı gündür eylemde

KRT TV’de iki aydır maaş ve yemek ücretleri ödenmeyen gazeteciler altı gündür eylemde.

Fotoğraf: DİSK Basın-İş / X

KRT TV’de çalışan gazetecilerin 28 Mart’tan bu yana maaşları yatırılmadı ve üç aylık yemek kartı ücretleri de ödenmedi. Bunun üzerine çalışanlar 4 Haziran’da yayın durdurup iş bırakmıştı. Kanalsa bir açıklamayla özür diledi ve acil ödeme planı oluşturulduğunu duyurmuştu.

Gazeteciler dün dayanışma için siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerinin temsilcileri ve meslektaşlarıyla KRT TV’nin ofisinde bayramlaştı.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu bayramlaşmadan sonra şunları söyledi:

* Direnirsek bir şeyleri elde edebiliyoruz. Direnirsek kazanabiliyoruz. Direnirsek haklarımızı alabiliyoruz. Direnirsek bu süreci olumlu bitireceğiz.

* Buradan işveren Fırat Bozfırat’a sesleniyorum: Sendikalar, yanınızda çalıştırdığınız işçilerin haklarını koruyan örgütlerdir. Onlar sizi yok etmek için değil, işçinin alacaklarını ve çıkarlarını koruma örgütleridir. Sendikalardan kaçmayın, gelin masaya oturalım ve KRT TV’nin yayın sürecini devam ettirelim.

* Burada çalışan 160’a yakın arkadaşımız tekrar çalışmaya başlasın. İşçi arkadaşlarımızın alacakları konusunda oturalım masaya ve bu sorunu çözelim.