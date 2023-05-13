Kripto para borsası Binance, Kanada’dan çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki sıkı regülasyonlar nedeniyle Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

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Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Binance’in Kanada pazarından ‘proaktif olarak’ çekilerek diğer önde gelen kripto para şirketlerine katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Kanada blockchain endüstrisinin geri kalanı için büyük umutlarımız vardı. Ne yazık ki, sabitkoinler ve kripto borsalarına sağlanan yatırımcı limitleri ile ilgili yeni düzenleme, şu anda Kanada pazarını Binance için artık dayanılamaz hale getiriyor” dendi.

Unfortunately, today we are announcing that Binance will be joining other prominent crypto businesses in proactively withdrawing from the Canadian marketplace.



We would like to thank those regulators who worked with us collaboratively to address the needs of Canadian users.… Çok okunan Bu hafta sekiz film vizyonda: Louis Garrel’in annesinin hikayesi ‘Masum’ beyazperdede — Binance (@binance) May 12, 2023

Binance’in Kanadalı kullanıcılarını korumak için diğer makul yolları araştırdığı sürece bu kararı ertelediği belirtilen açıklamada, ancak öyle bir yol olmadığının görüldüğü aktarıldı.

Binance’in yeni düzenlemeyi haklı bulmasa da özenli ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve hedefleyen Kanadalı düzenleyicilerle ilişki kurmaya devam etmeyi umduğu belirtilen açıklamada, “Kanadalı kullanıcılar daha geniş bir dijital varlık paketine erişme özgürlüğüne sahip olduklarında, pazara bir gün geri döneceğimize eminiz” ifadesi kullanıldı.

Kanada, son aylarda kripto varlık ticaret platformları için düzenlemeleri sıkılaştırdı.