Binance, Bitcoin çekme işlemini 10 saatte iki kez durdurdu

Kripto para borsası Binance, Bitcoin çekme işlemlerini 10 saat arayla iki defa durdurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Şirketin Twitter hesabından dün saat 18:00’de yapılan açıklamada ‘sistemlerdeki tıkanıklıktan’ dolayı Bitcoin çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu duyurulmuştu.

Aynı gün saat 19:30’daysa işlemlere yeniden izin verildi.

$BTC withdrawals are now resumed on #Binance.



Thank you for your patience and we apologize for any inconvenience. — Binance (@binance) May 7, 2023

Bu gece saat 4:00 sularında Binance, Bitcoin çekme işlemlerini bir kez daha durdurdu.

Açıklamaya göre, büyük hacimli çekme işlemlerinden dolayı işlemler askıya alındı.

Binance, bu büyüklükte bir işlem hacminin beklenmediğini ve ‘Bitcoin çekme’ ücretlerinin işlem hacmine göre düşük kaldığını belirtti.

Şirket, işlem ücretlerini güncelledikten saat 6:50’de işlemlere yeniden izin verdi.

We've temporarily closed #BTC withdrawals due to the large volume of pending transactions.



Our team is currently working on a fix and will reopen $BTC withdrawals as soon as possible.



Rest assured, funds are SAFU. — Binance (@binance) May 8, 2023

Binance, böylelikle 10 saat arayla iki defa işlemleri askıya almış oldu.