Binance, Bitcoin çekme işlemini 10 saatte iki kez durdurdu

Kripto para borsası Binance, Bitcoin çekme işlemlerini 10 saat arayla iki defa durdurdu.
Şirketin Twitter hesabından dün saat 18:00’de yapılan açıklamada ‘sistemlerdeki tıkanıklıktan’ dolayı Bitcoin çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu duyurulmuştu.
Aynı gün saat 19:30’daysa işlemlere yeniden izin verildi.
Bu gece saat 4:00 sularında Binance, Bitcoin çekme işlemlerini bir kez daha durdurdu.
Açıklamaya göre, büyük hacimli çekme işlemlerinden dolayı işlemler askıya alındı.
Binance, bu büyüklükte bir işlem hacminin beklenmediğini ve ‘Bitcoin çekme’ ücretlerinin işlem hacmine göre düşük kaldığını belirtti.
Şirket, işlem ücretlerini güncelledikten saat 6:50’de işlemlere yeniden izin verdi.
Binance, böylelikle 10 saat arayla iki defa işlemleri askıya almış oldu.