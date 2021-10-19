Kripto madencilikte yeni gözde Kazakistan

Çin’in kripto para piyasasına yönelik yasakları sonrası madencilerin gözde ülkelerinden biri de Kazakistan oldu.

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Çin hükümeti nisan ayından bu yana kripto madencilerine yönelik sıkı yasaklar getiriyor. Çin Merkez Bankası ayrıca 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve aktivitelerin cezalandırılacağını duyurmuştu.

Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayınladıkları rapora göre son dönemde Bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor.

Gelişimde en dikkat çeken ülkelerin başında ise Kazakistan var.

Kazakistan ekim ayı itibariyle Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya yükselmiş durumda.

Rapora göre ülkenin son aylarda Bitcoin madenciliğindeki payı yüzde 6,4’ten yüzde 18,1’e kadar çıktı.

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD ilk sırada. Kazakistan’ı ise yüzde 11,2 payla Rusya izliyor.