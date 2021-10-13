Kripto madenciliği ABD’ye kaydı

Çin’in kripto para madenciliği ve işlemlerine getirdiği yasak sonrası madenciler rotasını ABD’ye çevirdi.

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Cambridge Alternatif Finans Merkezi araştırmasına göre, ABD’nin hash oranı ağustos ayı itibarıyla yüzde 35,4’e ulaştı. Çin’deki hash oranı ise artık neredeyse sıfıra yakın.

Bitcoin ağının işlemci gücünü ölçmek için kullanılan bir birim olan Hash oranı, Bitcoin madencisinin performans hızı olarak da tanımlanıyor.

Geçen yılın aynı döneminde ABD’de hash oranı yüzde 4,20 iken, Çin’de 66,86’ydı.

Bu yılın ağustos ayında ABD’yi yüzde 18,1 hash oranıyla Kazakistan takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 11,23 ile Rusya bulunuyor.

Türkiye’nin toplam madencilik pazarındaki payı ise ağustosta yüzde 0,06. Temmuz ayında bu rakam yüzde 0,07 seviyesindeydi. Hash oranı geçen yılın ağustos ayında ise yüzde 0,05 olmuştu.

Çin hükümeti nisan ayından bu yana kripto madencilerine yönelik sıkı yasaklar getiriyordu. Çin Merkez Bankası ayrıca 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve aktivitelerin cezalandırılacağını duyurmuştu.