Kremlin: Prigojin Belarus’a gidecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini söyledi.
Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek önce sınırdaki Rostov bölgesine, sonrasındaysa Voronej Lipetsk bölgesine girmişti.
Prigojin ayrıca Moskova’ya gideceklerini açıklamış ve başkentte ‘terörle mücadele rejimi’ ilan edilmişti.
Ayrıca Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun çekilme çağrısını kabul etmişti.
Sputnik’in haberine göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini açıkladı.