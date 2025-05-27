Korner direğiyle kaleci döven saldırgana göstermelik ceza

2022’deki 1’inci lig Göztepe-Altay karşılaşmasında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın’a göstermelik ceza verildi.

Ozan Evrim Özenç (ortada kırmızı bereli). Fotoğraflar: AA

Göztepe-Altay maçında saha birden karışmıştı. 23’üncü dakikada Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından sarı-kırmızılı tribününde bazı taraftarlar yaralanmıştı.

Bunun üzerine sahaya iki ambulans girmiş ve oyun durmuştu. O sırada sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e arkadan iki kere vurmuştu. Bu nedenle duran maç, hakem kararıyla ertelenmişti.

İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Aydın katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı, sanığın ‘mala zarar verme, kasten yaralama ve yetkisiz olarak müsabaka alanına girme’ suçlarından cezalandırılmasını istediği mütalaasını yineledi.

Aydın’a kamu malına zarar vermek suçundan beş ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Yani Özenç hapse girmeyecek.

Saldırgana kasten yaralamadan 4 bin 700 lira, yetkisiz müsabaka alanına girmekten de 1500 lira ceza kesildi. Spor müsabakalarından ise bir yıl için men edildi.