Konya’da hayvanları işkenceyle öldürenlerin tahliyesine itirazlar reddediliyor

Konya’da barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye edilen iki sanık hakkındaki karara itiraz yine reddedildi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntüler infial yaratmıştı. Sağlık teknisyeni Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan yargılandıkları davada tahliye edilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyelerin ardından karara itiraz etmişti. Nöbetçi üst mahkeme olan 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetmişti.

DHA’nın aktardığına göre Bu süreçte Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de iki sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Bu kez de nöbetçi olan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.