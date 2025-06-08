Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü, ülkenin Cundinamarka bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Bogota dahil çevre kentlerde de hissedildi.
Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı. Sarsıntının yerel saatte 08.08’de oldu.
Henüz depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.