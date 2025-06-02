Muğla'da deprem: Kandilli'ye göre 5,7 AFAD'a göre 5,8 büyüklüğünde

AFAD verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.

Deprem Muğla, İzmir ve Antalya’da da hissedildi.

Fotoğraf: AA

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17’de deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi deprem büyüklüğünü 5,7 derinliğiyse 76 kilometre olarak duyurdu.

AFAD’a göreyse depremin büyüklüğü 5,8 derinliği 67,91 kilometre.

Muğla Valisi İdris Akbıyık TRT Haber’e konuştu:

“Herhangi olumsuz bir durum yok. Bir vatandaşımızın ikinci kattan panikle aşağı atladığı yönünde ihbar var. Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.”