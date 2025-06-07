Yunanistan'da deprem: Kandilli'ye göre 5,4, AFAD'a göre 5,2 büyüklüğünde

Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesinde deprem meydana geldi. Deprem Edirne’den de hissedildi.

Fotoğraf: Google Maps

Kandilli Rasathanesi depremin 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 7 kilometre derinlikteki deprem, Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesinde oldu.

Ayion Oros bölgesi Gökçeada’ya 130 kilometre mesafede bulunuyor.