Yunanistan'da deprem: Kandilli'ye göre 5,4, AFAD'a göre 5,2 büyüklüğünde

Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesinde deprem meydana geldi. Deprem Edirne’den de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 7 kilometre derinlikteki deprem, Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesinde oldu.
Ayion Oros bölgesi Gökçeada’ya 130 kilometre mesafede bulunuyor.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 7, 2025
YUNANISTAN https://t.co/gA9obBsljf
07.06.2025, 15:46:18 TSİ
Büyüklük: 5.4
Derinlik: 12.2 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) – [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-07
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:40.2975 N
Boylam:24.1875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bmmD7ZfebA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi