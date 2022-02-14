KKM hesapları 349 milyar liraya yükselmiş

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki tutarın 349 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesi esasına dayanıyor.

Merkez Bankası verilerine göre KKM’nin devreye girmesinin yedinci haftasında (4 Şubat ile biten hafta) yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki para 3,1 milyar dolar azalsa da hala 225,1 milyar dolarla güçlü bir seviyede.

Gürcan’ın AKP’nin İstanbul’daki bir etkinliğinde KKM hesaplarına ilişkin paylaştığı veriler şöyle: “Yılbaşından itibaren sisteme günlük ortalama 9 milyar lira giriş oldu. 11 Şubat 2022 itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 349 milyar liraya yükseldi. 169 milyar lira Merkez Bankası destekli, 180 milyar liraysa Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 103 milyar lira tüzel şirketlerden geldi.”

Ekonomistler, KKM’ye ilişkin bilgilerin sadece hükümet yetkilileri tarafından açıklanıyor olmasını eleştiriyordu. Söz konusu verilerin 14 Şubat’tan (bugün) itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından periyodik olarak açıklanacağı duyurulmuştu.

BBDK son olarak 7 Şubat itibariyle KKM’nin toplam büyüklüğünün 313 milyar TL olduğunu duyurmuştu.