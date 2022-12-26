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Yaramazlara biraz batar!

Kimya firması Hektaş, yeni halka arzı duyurdu

Kimya firması Hektaş, bağlı ortaklığı Ferbis için halka arz kararı aldı.

Fotoğraf: Hektaş

Borsa İstanbul’da Hektaş için bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri uygulanması kararı alınmıştı.


Hektaş Ticaret T.A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi: ”Yüzde 100 bağlı ortaklığı olan tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verildi”.

Hektaş başka bir bildiriminde bağlı ortaklığı olan ve tohumculuk alanında faaliyet gösteren Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’de sermaye artışına gittiğini açıklamıştı.

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