Kim Kardashian’ın Marilyn Monroe’nun elbisesine zarar verdiği iddiası yalanlandı

MET Gala’da giydiği Marilyn Monroe’nun elbisesine zarar verdiği iddia edilen Kim Kardashian’ın savunmasına elbisenin sahibi olan şirket yetişti.

Fotoğraf: Ripley-Reuters

ABD’nin New York şehrindeki Metropolitan Müzesi’nde gelenek olduğu üzere mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen MET Gala’nın kırmızı halısında Kardashian Monroe’nun ten rengi taşlı elbisesine girebilmek için üç haftada yedi kilo vermişti.

Hollywood efsanesi Monroe dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 45’inci doğum günü kutlamasına giderken bu elbiseyi giymiş ve daha sonra popüler kültürün önemli anlarından biri olan ‘iyi ki doğdun başkan‘ performansını sergilemişti.

Böylesi ikonik bir elbiseyi giymesine izin verilmesi tepki çekmiş, zarar görebileceği endişeleri dile getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde korkulanın olduğu ve elbisenin zarar gördüğü iddia edildi. Arka kısmında dikişlerinin ve bazı taşlarının hasar aldığına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Üzerinde 6 bin adet elle dikilen kristal taş bulunan elbiseyi 2016’da, yayın kuruluşu ‘Ripley’s Believe It or Not!’ 4,8 milyon dolara açık artırmada satın almıştı. O dönem dünyanın en pahalı elbiselerinden biri olduğu vurgulanan elbiseye şimdi 10 milyon dolar değer biçiliyor.

Kardashian’ın elbiseyi ‘ödünç aldığı’ kuruluş, elbisenin zarar gördüğü iddialarını yalanladı. Ripley’s Believe It or Not!’ın başkan yardımcısı Amanda Joiner, elbisenin durumunun Met merdivenlerinin başında Kardashian’ın giydiği haliyle merdivenlerin sonunda çıkarıp teslim ettiği durumunun aynı olduğunu söyledi.

Ayrıca elbisenin açık artırmadan satın alındığında hafif zarar görmüş halde olduğu belirtildi.