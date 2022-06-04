Monroe’nun elbisesine girebilmek için verdiği kilolarla tepki çeken Kardashian: Christian Bale yapınca iyi!

MET Gala’da Marilyn Monroe’nun elbisesini giyebilmek için kısa sürede yedi kilo vermesiyle tepki çeken Kim Kardashian kendini oyunucu Christian Bale ile kıyasladı.

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ABD’nin New York şehrindeki Metropolitan Müzesi’nde gelenek olduğu üzere mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen MET Gala’da Kardashian Monroe’nun ten rengi taşlı elbisesine girebilmek için üç haftada yedi kilo vermişti.

Hollywood efsanesi Monroe dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 45’inci doğum günü kutlamasına giderken bu elbiseyi giymiş ve daha sonra popüler kültürün önemli anlarından biri olan ‘iyi ki doğdun başkan‘ performansını sergilemişti.

Böylesi ikonik bir elbiseyi giymesinin yanı sıra kısa sürede, yalnızca bir elbiseye girebilmek için bu kadar kilo vermesi de tepki çekmişti.

Gençlerin örnek aldığı bir isim olarak sağlıksız bir şekilde kilo verdiğini açıkça itiraf etmesinin yanlış olduğuna dikkat çekilmişti.

New York Times’a konuşan Kardashian eleştirilere yönelik şunları söyledi: “Bana göre durum şöyle: Christian Bale bunu bir rol için yapabiliyor ve kabul edilebiliyor. Renee Zellweger bile rol için kilo aldı. Bana göre bunlar aynı şey. Ben tutup da millete ‘Neden siz de kısa sürede bu kadar kilo vermiyorsunuz‘ demiyorum ki.”

Bale oyunculuk kariyeri boyunca rolleri için geçirdiği büyük fiziksel değişimlerle tanınıyor. 2004 yapımı ‘The Machinist‘ filmi için 28 kilo vererek 54 kiloya kadar düşmüştü.

Kardashian’a göre bu yaptığı kendini bir şey adamakla ilgili, tıpkı bir boksörün maç için kilo alması gibi.

“Ben sağlıksız bir şey yapmadım” diyen Kardashian özel bir diyet, sauna kıyafeti ve günde iki kere koşuyla yedi kiloyu verdiğini anlattı.