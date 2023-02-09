Kılıçdaroğlu’ndan çağrı: Deprem bölgesinde çalışanlara ikramiye verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek deprem bölgesinde çalışan kamu personeline iki maaş ikramiye yatırılmasını istedi.

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Kılıçdaroğlu, 6 Ocak’taki depremlerin ardından bölgeye gitmiş ve iktidarın eksikliklerini dile getirmişti.

İktidara depremle ilgili öneri yapmaya devam eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ”Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen iki maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!”

Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2023

Kılıçdaroğlu’nun diğer önerisiyse deprem bölgesinde kullanılacak ekipmanların gümrük vergilerinin kaldırılması oldu.