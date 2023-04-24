Kılıçdaroğlu: Onları hep beraber emekli edeceğiz

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yardımcıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ardahan’ın ardından Kars’ta da seçmenin karşısına birlikte çıktı.

Fotoğraflar: AA

Cumhuriyet Meydanı’nda tezahüratlarla karşılanan üç lider, meydanı dolduran kalabalığa hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

*Beşli çeteye gelince para var, emekliye gelince para yok. Beşli çeteye gelince dolarlar var; çiftçiye, üreticiye gelince para yok. Nereden bulacaksın. 27,5 yılımı devlette geçirdim. Bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, ekonomi nasıl yönetilir çok sayıda başbakanla çalıştım. Bunlar gibi hiç görmedim. Saraylarda oturmuşlar diyorlar ki: “Burada herkesin karnı doyuyor, o zaman Türkiye’de de herkesin karnı doyuyor.” Halktan koptular. Onları hep beraber emekli edeceğiz.

‘Cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor’

Ekrem İmamoğlu da şunları dedi:

*Bugünkü anlayış diyor ki, “Bana oy verenler, oy vermeyenler. Oy verenler abat olacak, oy vermeyenler bertaraf olacak.” Ya da, oy verenler ‘yerli ve milli’, oy vermeyenler ‘hain,’terörist.’ Ya Allah aşkına, benim 86 milyon insanım, yerli ve milli… Her metrekaresine eşit hissedarız, eşit! Birbirimizden farkımız yok! Şuradaki bir ağabeyimle, şuradaki ablamla benim aramda hiçbir fark yok! Eşit hissedarıyız! Tapusu bizim.

*Hala cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor. Ben size çok net ifade edeyim. Varlığımız için, birliğimiz için, dirliğimiz için, bir arada olmamız için kucaklaşmamız için memleketini seven, milletini seven, ayrımcılık yapmayan herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13’üncü cumhurbaşkanımız geliyor, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

‘İnşallah bu nefret dilinden kurtulacağız’

Mansur Yavaş da şunları söyledi:

*“Ekonomik sorun yok” diyorlar. Evet yukarılarda böyle görünmüyor. Pazara inin vatandaşların yanına. Ne olduğunu görürsünüz. 2019 Yılında beka dediler TC tabelaları belediyemize asıldı. Baktılar ki beka sorunu falan söyledikleri olmuyor. Bu sefer ne yaptılar? Ekrem Bey’in seçimini iptal ettiler. İkinci seçime gittik. İkinci seçimde aynen söylem şu.

*Artık beka diyemediler. Çünkü hiçbir millet ittifakı belediyesinde iddia ettikleri olmuyor. Bu sefer tutturdular; “İstanbul düşerse Kudüs düşer, Mekke düşer”, “Sisi mi, Mursi mi, Binali mi” Ekrem bey seçildi. Şu anda gittiler Sisi’yle güzel güzel tokalaştılar. Artık boş laflara karnımız tok. İnşallah bu nefret dilinden kurtulacağız.