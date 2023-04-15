Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Kırcaali’de Türkan Bebek Anıtı’ndaki ağaca bağladı

Millet ittifakının adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bileğindeki marteniçkayı Bulgaristan’da Türkan Bebek Anıtı’nda bulunan ağaca bağladı.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak mutfağından yayınladığı ilk videoda bileğindeki marteniçka dikkat çekmişti.

Bilekliği kendisine eski bir Kızılay il başkanının hediye ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, leylek görünce çıkaracağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, bugün Edirne’den karayoluyla Bulgaristan’a gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi’ni ziyaret etti.

CHP lideri, daha sonra Kırcaali’ye bağlı Yoğurtçular Köyü Mezarlığı’na giderek dua okudu ve mezarlara karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Türklerinin direnişinin simgesi Türkan Bebek Anıtı’nı da ziyaret etti.

Burada, Bulgaristan Türkü çocuklar şiirler okudu.

Anıta çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, bileğinde bulunan marteniçkayı da Türkan Bebek Anıtı’nda bulunan ağaca bağladı.

Kılıçdaroğlu sonrasında, tarihi Yedi Kızlar Camii’ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Marteniçka nedir?

Balkan ve Trakya halkları, baharı kırmızı ve beyaz yünlerden yapılan marteniçka bilekliklerle kutluyor. Beyaz uzun ömrü, kırmızı ise sağlığı temsil ediyor.

Mart ayına girince takılan marteniçkalar kırlangıç, leylek, karınca yuvası görülünceye dek taşınıyor. Bunlardan en az biri görüldüyse ay başında tutulan dileğin gerçek olacağı düşünülüyor. Daha sonra da bileklerdeki marteniçkalar, çiçek açmış bir ağaca çaput şeklinde bağlanıyor.