Kılıçdaroğlu, İmamoğlu davasından dolayı yarım kalan Almanya ziyaretini tamamlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davadan dolayı Almanya ziyaretini erteleyerek İstanbul’a dönmüştü. Kılıçdaroğlu, bu ay içinde yarım kalan ziyareti tamamlayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ysa, 14-16 Aralık tarihlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gitmişti. Duruşmada ara verildiği ve İmamoğlu’na ceza verilme ihtimalinin arttığı sırada Kılıçdaroğlu, ziyaretini yarıda keserek Türkiye’ye dönme kararı almıştı. İmamoğlu’nun davası görüldüğü sırada Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olması eleştirilmişti.

ANKA’dan Melis Yıldırım’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu bu ay içinde yarım kalan Almanya ziyaretini tamamlayacak.

Diğer yandan, ocak ortasından itibaren İBB’ye kayyım atanması ve İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılma ihtimalleri konuşuluyor. 13 ve 25 Ocak öne çıkan tarihlerden.