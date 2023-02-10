Kılıçdaroğlu hedefteki Ahbap’a destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Haluk Levent ve Ahbap ekibini destekledi; hedef alanlara çıkıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu AHBAP’ı hedef alanlara çıkıştı. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Twitter’daki paylaşımında şunları yazdı: “AHBAP’a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!”

AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 10, 2023

AHBAP hedefte

Dayanışma ve paylaşım platformu Ahbap, ilk günden itibaren depremzedeler için yardım organizasyonlarını sürdürüyor. Kamu yardım kuruluşlarına güvenmeyen birçok yurttaş, depremzedelere AHBAP üzerinden bağış ve yardım yapıyor. Haluk Levent, her tür desteği ‘şeffaflık’ doğrultusunda Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. Dernek, iktidar çevresinin organize saldırılarının hedefinde.