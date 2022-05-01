Kılıçdaroğlu: Gezi için kurulan mahkemenin Nazi mahkemelerinden bir farkı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya’daki Nazi mahkemelerinden bir farkı yok, orada da insanlar nasıl mahkum edildiyse benzer olaylar burada da oldu” dedi.

Gezi davası mahkeme heyeti. (Çizim: Murat Başol)

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Davanın hakimlerinden Murat Bircan’ın 2018’deki genel seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler sıraladığı ortaya çıkmıştı.

‘Kendisine geri adım attırmasını bir türlü hazmedemedi‘

Sözcü’den Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi direnişine ‘intikamcı bir tavır takınmasının’ nedeninin ‘Gezi’de gençlerin gösterdiği tepkiye diz çökmesi’ olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Erdoğan, yaptığı haksızlığı biliyordu, Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesine karşı, adaletsizliğe karşı toplumda biriken öfkenin dışa yansımasıydı bu bir anlamda, dolayısıyla Gezi eylemleri sadece Türkiye’deki gençlerin değil bütün dünyanın takdirini topladı, insanların doğaya olan bağlılıklarını ortaya koydu ve Gezi eylemlerinde siyaseten sadece bir grup insan yoktu.

Ak Partili de vardı, MHP’liler de vardı, CHP’liler de vardı, yaşlılar da, gençler de vardı, iftar sofraları kuranlar, namaz kılanlar da vardı, yani toplumun ortak tepkisi orada dile geldi. Erdoğan bu eylemin kendisine geri adım attırmasını bir türlü hazmedemedi ve bir şekliyle onlardan intikam almak istedi. Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya’daki Nazi mahkemelerinden bir farkı yok, orada da insanlar nasıl mahkum edildiyse benzer olaylar burada da oldu. Siz herhangi bir davada yargılanıyorsunuz, beraat ediyorsunuz, aradan bir süre geçiyor beraat ettiğiniz davadan yeni mahkeme geliyor, Saray’dan aldığı talimatla müebbet hapse mahkum ediyor. Bu insanlar kendilerini hiçbir zaman suçlu görmediler, çünkü bu insanlar hiçbir zaman bireysel çıkar peşinde koşmadılar, tek arzuları demokrasiydi, güzel bir Türkiye’de, özgürlükçü bir Türkiye’de yaşamaktı, buydu talepleri. Hatta dava görülüyor diye yurt dışından geldiler, siz bunları aldınız mahkum ettiniz. Dolayısıyla bu haksızlığı sokaktaki sade vatandaş da biliyor, dünyada vicdanı olan herkes de biliyor. Mısır’da darbe yapıldığı zaman Erdoğan karşı çıktı değil mi işine gelince başka bir ülkede olan darbeye karşı çıkıyorsunuz ki karşı çıkabilirsiniz, bu hakkınız.”