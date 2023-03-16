Kılıçdaroğlu çifti, İsias Otel’de ölen KKTC’li öğrencilerin ailelerini ziyaret edecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’li öğrencilerin ailelerini ziyaret edecek.

KKTC’li sporcular depremde hayatını kaybetmişti. (Twitter)

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla KKTC’ye gittiğini Twitter’dan duyuran CHP genel başkanı şunları yazdı: “Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak.”

Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 16, 2023

İsias Otel’de kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri de hayatını kaybetmişti.

Kıbrıslılar, 12-14 yaşlarındaki 24 çocuğun yanı sıra altı veli ve beş öğretmenin yasını tutarken, bir yandan da soruşturmaya gizlilik getirildiğini belirterek kaygılarını dile getirmişti.

İsias Otel’in sahip ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alınmış, Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklanmış, Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek adli kontrol şartıyla salıverilmişti.