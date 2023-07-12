Kılıçdaroğlu, Can Atalay’ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret etti.

Fotoğraf: TİP

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ama buna rağmen milletvekili Atalay, henüz serbest bırakılmış değil.

Kılıçdaroğlu, Atalay’ı ziyaret etti. Cezaevi çıkışında konuşan Kılıçdaroğlu, Atalay’ın “Buradan çıktıktan sonra ilk işim Hatay’a gitmek, depremzedeleri ziyaret etmek” dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, devamında şunları kaydetti:

“Davanın çok haksız bir dava olduğunu ve içeride boşuna tutulduklarını ifade etti. Dava dosyasını neredeyse ezberlemiş. Bütün haksızlıkları tek tek anlattı bize. Gerçekten inanılır gibi değil. Hiç kimse, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini TBMM’nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz.

Benim sayın Meclis başkanından beklediğim budur. AYM’nin kararı var, kararı alacak, gereğinin süratle yerine getirmesi için Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak. Şu hapishanede gazeteciler de yatıyor. Olmaz arkadaşlar. 21’inci yüzyıldayız artık. İnsanları düşünceleri yüzünden hapse atamazsınız. Yeter ya, yeter artık. Bu milletin biraz da yüzü gülsün. Bu millet biraz da ülkeye demokrasi geliyor diye neşelensin artık. Hiç kimsenin karamsarlığa kapılma hakkı yoktur.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu’nun daha önce bu yöndeki çağrısına Can Atalay’ı çıkartma gücünün de sorumluluğunun da olmadığı şeklinde yanıt vermişti.